حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 30-3-2022 عاطفيا ومهنيا

لم يكن من السهل على الإطلاق تحطيم جدران مولود برج الجدي، كما أنه يحرص كثيرا على وضع الخطط المستقبلية لحياته العلمية والعملية، ويلتزم بها بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى كونه شخصية تتحمل المسئولية كثيرا، وعندما يصادق أحد يكون صديق وفي بنسبة كبيرة، ولا يعطي الفرصة لشيئ ليعكر صفو تلك الصداقة الحميمة، وعندما تحتاج إليه ليقف بجانبك في إحدى المواقف، تجده بجانبك يساندك، حتى تتخطى الأزمات تلك.

وعندما يجد مولود برج الجدي الشرك المناسب له في علاقته العاطفية، يستطيع أن يغمر الطرف الآخر بكل ما لديه من حب وحنا وعطف عليه، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تناغم القمر مع أورانوس يدعمك، وتجد اليوم من يقف بجانبك من الأقارب والزملاء.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزل العلاقات مما يساعدك أن تكون بليغا في تعبيراتك، وتتعامل بلباقة وتتحسّن علاقاتك.

أبرز صفة يتميز بها برج الجدي

شعوره الكبير بالمسئولية وجديته الكبيرة في العمل، تجعل مولود برج الجدي من أكثر الشخصيات التي يظهر عليها وعلى ملامحها الحزن والشديد، كما انه شخصي يحب النجاح كثيرا.