حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 30-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو دائما يفتقر إلى التواصل مع الآخرين المحيطين به، كما أنه يتخذ الكثير من القرارات المتسرعة وغير اللائقة بالمواقف التي يتعرض لها دائما، ما يجعله يميل إلى التعصب الشديد، وتظهر عليه الأعصاب المشدودة دائما، كما يجعله سريع الغضب والانفعال أيضا، ويفتقد مولود هذا البرج القدرة على التركيز في أكثر من شيئ في وقت واحد، ولا يحب الالتزام بالعادات والتقاليد والقيود المفروضة عليه، حتى وإن كان ذلك في العمل.

وعندما يتخذ مولود برج الدلو قرار يتخذه بشكل حاسم، ولا يرجع في قراره على الإطلاق، كما أنه يجب الاستماع للآخرين بشكل كبير، ويحب التغيرر وإجراء التجارب الجديدة، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به بشكل يومي، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تتصرف بحكمة ودقة في خطواتك المهنية وأيضا في الأمور المالية.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتسرع في كلامك.. حاول أن تكون متوازنا ولبقا، ولا تغامر.

برج الدلو والعمل

يحرص مولود برج الدلو دائما على استغلال قدراتهم الخيالية في العمل قدر الإمكان، وهذا ما يساعدهم على التفكير في الحلول الخاصة بالإزمات في إطار خارج الصندوق، ولديه قدرة على الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة المهنية.