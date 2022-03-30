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«الداخلية» تصدر 4 قرارات.. استبعاد ومنح ورد الجنسية وترقية اسم شهيد

السماح لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

كتب:

محمد مجدي
09:29 ص | الأربعاء 30 مارس 2022
وزير الداخلية

وزير الداخلية

أصدرَت وزارة الداخلية القرار رقم 518 لسنة 2022، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو نيكولاس بياريهانجا أوغندي الجنسية ومواليد 25 يونيو 1986.

استبعاد أوغندي وردّ الجنسية المصرية لـ11 شخصًا 

كما أصدَرت القرار رقم 519 لسنة 2022، بالسماح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأصدَرت وزارة الداخلة القرار رقم 532 لسنة 2022، بترقية اسم الشهيد المقدم محمد حسان بركات حامد الضابط بقطاع الأمن المركزي سابقًا استثنائيًا إلى رتبة العقيد اعتبارًا من 19 فبراير 2022.

ترقية اسم الشهيد محمد حامد ضابط الأمن المركزي إلى رتبة عقيد

وأصدَرت وزارة الداخلية القرار رقم 536 لسنة 2022 بردّ الجنسية المصرية لـ11 شخصًا.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء نص القرار كالتالي:

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.