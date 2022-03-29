سقوط 4 تشكيلات عصابية بالقاهرة لسرقة المواطنين في قبضة الداخلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (كمية من المشغولات الذهبية- بعض الأجهزة الكهربائية- 3 هواتف محمولة - عملات معدنية – 7 ساعات ماركات مختلفة) من داخل الشقة سكنها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بذات العقار محل البلاغ).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيئى النية" (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. وقد تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى وكمية من المسروقات المستولى عليها) وأقروا بالتصرف فى باقى المسروقات ، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات بيع تلك المسروقات.

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات.. وإتهمتهما بالسرقة.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (جهاز كمبيوتر "لاب توب"- هاتف محمول) من داخل مسكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" وأقروا بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الواقعة محل البلاغ.

تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى وأضافوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" "لأحدهما معلومات جنائية".. حيث أمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وأقرا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة.

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة شخصين بالإكراه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (طالبين، مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم فوجئا بقيام شخص بإستيقافهما وتهديدهما بسلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته وإستولى منهما على (هاتف محمول، مبلغ مالى، شاحن "باور بنك") كرهاً عنهما ، ولاذ بالفرار.

إجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل البلاغ أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كافة المسروقات المستولى عليها ، وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

بإستدعاء المبلغان تعرفا على المتهم وإتهموه بسرقتهما بالإكراه.

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالسرقة من داخل إحدى الشركات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (مالك ومدير شركة للتطوير العقارى، كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه وجود كسر بشباك المطبخ بالشركة ملكه وسرقة (مبلغ مالى – شاشتى عرض- ٦ أجهزة "لاب توب" - 5 "هارد ديسك" - ماكينة عد نقود) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما عامل سابق بالشركة" مقيمان بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهما بأنه نظراً لعمله السابق بالشركة وإحتفاظه بنسخة من المفتاح الخاص بها وعلمه بمواعيد دخول وخروج العاملين إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه، وتم بإرشادهما بمسكن أحدهما ضبط كافة الأجهزة المستولى عليها.

بإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصصوا فى وقائع سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال تواجد نجله أمام العقار سكنهما فوجئ بقيام بعض الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بخطف هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم عدد 2 مركبة "توك توك" قيادة إثنين منهم.. وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار- عدد 3 قطع أسلحة بيضاء - عدد 40 قرص مخدر).

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام مركبتى "التوك توك" المضبوطتان، وأقروا بإرتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب من بينهم الواقعة محل البلاغ، وأضافوا بتصرفهم فى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية "مقيم بدائرة القسم" مقابل تحصلهم منه على الأقراص المخدرة.

تم بإرشادهم ضبط سالف الذكر وبحوزته كافة المسروقات، كما تم ضبط مبلغ مالى 15 ألف جنيه أقر بأنها من متحصلات بيع الأقراص المخدرة.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة لإستغلال الأحداث فى أعمال السرقة والتسول

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عدد 3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأحداث فى مزاولة أعمال التسول والسرقة والإستيلاء على متحصلاتهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبصحبتهم (عدد 4 من الأحداث).

بمناقشة المجنى عليهم وبمواجهة المتهمين أقروا بما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.