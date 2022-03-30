ضبط 6802 ألف شخص دون كمامة وتحريز 772 شيشة

وجّهت وزارة الداخلية، حملات أمنية على مستوى محافظات الجمهورية كافة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحماية المواطنين، ومتابعة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات العامة.

ضبط 6802 شخص دون كمامة

وأسفرت الحملات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، عن ضبط 6802 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6773 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 29 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

639 مخالفة لمحلات خالفت قرار الغلق

كما أسفرت الحملات، عن تحرير 639 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 150 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 772 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات حرصا على سلامة المواطنين.