«الداخلية» تعلن ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة 2.3 مليار جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، مواصلة توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

ضبط قضايا في مجال الأمن الاقتصادي

وفي مجال الأمن الاقتصادي، جرى ضبط 9527 قضية تموينية متنوعة، جاءت على النحو التالي:

ضبط 143 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1058 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 142830جنيها.

ضبط 10 قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 92042 لترًا لبيعها في السوق السوداء.

ضبط 9040 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت أكثر من 9525 طنًا من السلع الغذائية والتموينية المتنوعة، أبرزها ضبط 376 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت أكثر من 1264 طنًا، و355,584 ألف عبوة غذائية، و482,224 ألف قطعة متنوعة، وكذا ضبط 26 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت أكثر من 5 أطنان، و1892 عبوة زيت طعام.

كما جرى ضبط 68 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية، بمضبوطات بلغت أكثر من 723 طنًا من «الدقيق، زيت الطعام، السكر، المسلى، المكرونة، الأرز، والأعلاف» و13440عبوة «سلع غذائية - زيت طعام» – 310000 بيضة».

وجرى ضبط 9 قضايا في مجال حجب مواد البناء، بمضبوطات بلغت 5035 طن حديد تسليح، و141 طن أسمنت، وضبط 9 قضايا في مجال البيع بأزيد مواد البناء، بمضبوطات بلغت أكثر من 369 طن حديد تسليح، و314 طن أسمنت.

وجرى ضبط 248 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر، بمضبوطات بلغت «أكثر من 1415 طن (دقيق – أرز – لحوم – زيت طعام – سكر – مكرونة – أعلاف) – 67253 عبوة سلع غذائية - 1200 لتر زيت طعام – 14500 قطعة حلوى – 2240 رغيفًا».

قضايا في مجال التهرب الضريبي

كما جرى ضبط 2056 قضية فى مجال التهرب الضريبى: «ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحري مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,376,227,555) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة، لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (2,372,866) مليون جنيه.