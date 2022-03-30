ضبط 126 طربة حشيش و155 قرصا مخدرا بالإسكندرية: قيمتها 1.2 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما تدوير وخلط مخدر الحشيش مُتخذين من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط 27 لفافة لمعجون مخدر الحشيش

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهما، وأمكّن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (126 طربة لمخدر الحشيش وزنت أكثر من 13 كيلوجراما، وكذا 27 لفافة لمعجون مخدر الحشيش معدة للتصنيع وزنت أكثر من 3 كيلو جرام بإجمالي قرابة 17 كيلوجراما – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع وزنت جميعها 33 كيلو جراما و155 قرصا متنوعا – عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع) بالإضافة إلى (مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

المتهمان يعيدان تدوير الحشيش لترويجه

بمواجهتهما أقرّا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وخلطها وتروّيجها، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفان للتواصل مع عملائهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و200 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.