حظك اليوم برج السرطان الخميس 31-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان يتميز بخيال واسع يتمكن من رؤية الأمور من جوانب لا تلفت انتباه أحد، كما أن لديه مشاعر وعواطف مختلفة تجعله يشارك الآخرين، ما يجعله شخص يمكن الوثوق به، كما أنه يهتم بالأشخاص من حوله ويتمسك بهم دون أن يتخلى عن أحد مهما كانت الظروف التي تتسبب في ذلك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل لذا كن صبورا وركز جيدا في تحقيق أهدافك وفق نصائح خبيرة الفلك عبير فؤاد لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك للغضب بشكل سريع، لذا عليك أن تكون صبورا ولا تفقد أعصابك في النقاش مع الأحباب، التزم بالهدوء، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج السرطان

ويمنح مولود برج السرطان الدعم المعنوي والعاطفي للآخرين من حوله ويتعاطف معهم حتى لو لم يكن على علاقة جيدة معهم، ولديه قدرة كبيرة على إقناع الآخرين ويقدم حججا جيدة في أي مناقشة مع الطرف الآخر، وتنتهى المناقشة على اقتناع الطرف الآخر بوجهة نظر مولود برج السرطان.

وأبرز عيوب مولود برج السرطان المزاجية الشديدة التي تجعل حاله يتبدل من الأفضل للأسوأ خلال لحظات في حال شعوره بعدم التقدير حتى إذا كان السبب قد يراه البعض تافه، كما أنه شديد الحساسية ما يجعله يتأثر بأصغر الأمور من حوله وشديد الشك في كل الأشخاص من حوله.