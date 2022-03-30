فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالغردقة غدًا الخميس

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة غدا الخميس وذلك لأعمال الصيانة الدورية وهي مناطق سكن فوكس وعمارات التأمين ومصر سنتر ونقابة المحامين ومارلين، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

تداول 15734 طنا بضائع بموانيء البحر الأحمر

وفي سياق آخر شهدت مواني البحر الأحمر نشاط في حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر

وأفاد بيان هيئة موانئ البحر الأحمر وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 12 سفينة، ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وشملت حركة الصادرات تداول 1648 طن بضائع عامة ومتنوعة و273 شاحنة و7 سيارات ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 14086 طن بضائع عامة ومتنوعة 273 شاحنة و58 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 100 شاحنة و10 ملاكي والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 113 شاحنة و46 ملاكي وجرى مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 117 شاحنة وملاكي والسفينة أمل بحمولة 90 شاحنة و5 ملاكي.