10 تصريحات لتامر حبيب: «انتقدوني بسبب قبلات صديقاتي في عزاء والدتي»

أطلق السيناريست تامر حبيب، عددًا من التصريحات المهمة، والتي تناولت عددًا من الأمور التي أحاطت به، وتصدر بسببها محركات البحث، وصفحات التواصل الاجتماعي وقتها، وذلك خلال ظهوره في برنامج «بودكاست بالبيجامة»، مع شريف نورالدين، الذي يعرض عبر منصات إلكترونية.

تصريحات تامر حبيب عن الانتقادات التي يواجهها

وترصد «الوطن» أبرز 10 تصريحات أطلقها تامر حبيب، خلال اللقاء:

«ارتدائي الحلق مفيهوش مشكلة، إيه يعني؟ عايز أكون نفسي».

«من الطبيعي ارتداء المايوه طالما في البحر».

«مش عارف عايزين يخلونا نلبس طرابيش مثلًا على البحر».

السوشيال ميديا «لعنة»

«عايز أشعر بحريتي في تصرفاتي وارتدائي ما يعجبني من ملابس».

«السوشيال ميديا أصبحت لعنة».

«لمّا حد يواسي صديقه ويحضنه ويبوسه يبقى معصية إزاي؟»

«تعرضت للانتقادات بسبب قبلات صديقاتي لي في عزاء والدتي».

«قالوا بيبوسوا بعض ويجهرون بالمعصية في المسجد».

«عزاء والدتي كان في دار مناسبات مش مسجد أصلًا».

«الستات والرجالة وجميع أهلي باسوني في العزاء».

يتصدر محركات البحث

ومؤخرًا تصدر السيناريست تامر حبيب، محركات البحث، بعد تصريحات تليفزيونية، وتأكيده أن مصر بها «هرمين» فقط هما الزعيم عادل إمام، والهضبة عمرو دياب.

كما تصدر محركات البحث، بعد تداول مقطع فيديو له، وهو يرقص على نغمات أغنية الغزالة رايقة للطفل محمد أسامة وكريم محمود عبدالعزيز، وهي الأغنية الدعائية لفيلم من أجل زيكو، بسبب طريقة رقصه، التي اعتبرها بعض متابعي «السوشيال ميديا» أنها غريبة.

ويغيب «حبيب» عن موسم مسلسلات رمضان 2022، حيث سبق وقدم في دراما رمضان سابقًا عددًا من الأعمال الناجحة منها، لعبة النسيان عام 2020 مع دينا الشربيني، ولاتطفئ الشمس عام 2017 مع ميرفت أمين وفتحي عبدالوهاب وأمينة خليل.