فحص 1428 مريضا في قافلة طبية بمنشأة النصر بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية منشأة النصر مركز شربين، وقعت خلالها الكشف على 1428 مريضا على مدار يومين، استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة.

الكشف على 1428 مريضا خلال يومين

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم توجيه قافلة علاجية مجانية لقرية منشأة النصر مركز شربين خلال يومي 28 و29 مارس الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1428 مريضا خلال يومين، وضمت القافلة 11 عيادة متخصصة (2 باطنة، و2 أطفال، وعظام، وجراحة، وجلدية، وأسنان، ونساء، وتنظيم أسرة، وأنف وأذن).

وأضاف «مكين»، في بيان صحفي، أن البيان الختامي للقافلة الطبية وعدد الكشوفات الطبية في كافة العيادات كان كالآتي: « 335 باطنة، 362 أطفال، 219 عظام، 175 جلدية، 83 جراحة، 82 أسنان، 48 نسا وتنظيم أسرة، 88 أنف وأذن وحنجرة».

إجراء 344 تحليلا مختلفا للمرضى

وأشار إلى إجراء 344 تحليلا مختلفا للمرضى، وإجراء 37 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيمت على هامش القافلة 36 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 136 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 13 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 3 قرار نفقة دولة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على استمرار الحملات العلاجية، لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.