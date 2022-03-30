السيطرة على حريق داخل مخزن فوم بالإسكندرية دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق اندلع داخل مخزن فوم، في شارع «نجع 6 أكتوبر»، بمنطقة «عزبة محسن الكبرى»، في نطاق حي المنتزه أول، شرق الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو وفيات، إلا أن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة.

حريق «عزبة محسن» شرق الإسكندرية

البداية جاءت أثناء المرور الميداني للمهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، حيث ورد بلاغ باندلاع حريق بالعقار الكائن بشارع «نجع 6 أكتوبر»، في منطقة «عزبة محسن الكبرى»، وعلى الفور انتقلت رئيس الحي إلى محل البلاغ، بمرافقة الإدارات المعنية.

مخزن فوم داخل مبنى غير سكني

وأكدت «مسعود»، خلال بيان على صفحة حي المنتزه أول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم إبلاغ الحماية المدنية، والكول الأمني، والإسعاف تحسباً لوجود مصابين، وأشارت إلى أنه تبين من المعاينة الأولية أن المبنى غير سكني، وهو عبارة عن مخزن فوم، الذي يستخدم في أعمال العزل، لافتةً إلى أنه بعد إخماد الحريق، توجه مهندسو الحي لمعاينة السلامة الإنشائية للعقار.

عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

وشددت رئيس الحي على التنبيه على أصحاب العقار، إحضار كافة المستندات لسرعة عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ أعمال شؤونها حيال الامر، بتواجد إدارة المتابعة الميدانية والأزمات والإدارة الهندسية.

جاء ذلك بعد يوم من نجاح رجال حي المنتزه أول في الإسكندرية، في وقت سابق أمس الثلاثاء، في إنقاذ فتاة كانت محاصرة بسبب حريق شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، بعدما اندلعت النيران داخل الشقة نتيجة تسريب الغاز.