سعر كرتونة البيض اليوم السبت 26 مارس 2022.. الأبيض الأغلى

تصدر سعر كرتونة البيض اليوم، عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة على المحرك العالمي «جوجل»، بسبب حالة التذبذب الواضحة في الأسعار التي تشهدها سوق الدواجن المحلية، وتحرص الكثيرات على أن يكون البيض موجودا في وجبة واحدة على الأقل، خاصة للأطفال، لأنه يحتوى على نسب مرتفعة من البروتين.

ويعرض موقع «الوطن» في التقرير التالي، سعر كرتونة البيض اليوم السبت 26 مارس الجاري، في الأسواق الشعبية، والمحلات التجارية الكبرى، وذلك وفق جولة قامت بها الجريدة:

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن ارتفاع سعر البيض يرتبط بآليات العرض والطلب في السوق المحلية، موضحًا أن سعر البيض الأحمر وصل في المزرعة إلى ما بين 53 إلى 55 جنيهًا للكرتونة، لتصل للمستهلك في حدود 60 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض الأبيض تراوح ما بين 51 إلى 52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، وتصل للمواطنين بسعر 56 جنيهًا، أما سعر البيض البلدي فوصل لنحو 55 جنيهًا في المزرعة وتصل للمستهلك بـ 62 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وارتفعت أسعار البيض في سلاسل المحلات التجارية بسبب التغليف والمصنع، وجاء متوسط الأسعار كالآتي:

تراوح سعر طبق البيض الأحمر، الذي يتضمن 30 بيضة، ما بين 70 إلى 80 جنيها، بينما علبة البيض الأحمر، التي تحتوى على 10 بيضات، يبدأ سعرها من 30 جنيها حتى 37 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم بالنسبة للأبيض، التي تضم 30 بيضة، إلى ما بين 65 و85 جنيها، في حين كان سعر علبة البيض الأبيض التي تضم 10 بيضات، من 32 حتى 50 جنيها.