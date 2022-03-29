قطع المياه عن عدة مناطق في الدقهلية لمدة 8 ساعات.. غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن خريطة قطع مياه الشرب غدا الأربعاء والتي تبدأ بتنفيذ أعمال صيانة على خط المياه الرئيسي قطر 630 مم بولي إيثيلين خط «عرب زيدان - ميت فارس»، وذلك غدا الأربعاء الموافق 2022/3/30، لمدة 8 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءًا، والأمر الذي سيستدعي قطع المياه خلال تلك الفترة.

قطع مياه الشرب عن خط عرب زيدان

وأكدت الشركة ، في بيان صحفي، عن قطع مياه الشرب عن المناطق التالية: «لوحدة المحلية بالمحمودية، والقرى، والعزب التابعة، الوحدة المحلية بعرب زيدان، والقرى، والعزب التابعة، الوحدة المحلية بالربيعات، والقرى، والعزب التابعة، الوحدة المحلية بمنشية عبد الرحمن، والقرى، والعزب التابعة».

قطع مياه الشرب عن قري السنبلاوين

وفي سياق متصل أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، عن قطع مياه الشرب غدا الأربعاء من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهرا، وذلك لقيام بتطهير وصيانة بمحطة الوابورات

وأكدت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين‏ أن المناطق المتأثرة هي: «طماى الزهايرة ، الزهايرة ، ميت غريطة، التمد الحجر ، المحزن، كفر بدوى، ديو الوسطى، الحصاينة، وتوابعهم

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية‏ ، ورئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب وكذلك ‏التي ستعاني من ضعف المياه وكافة ‏المصالح ‏والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز ‏الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار ‏إليها ‏بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة وبتدبير احتياجاتهم من ‏مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ‏المعلن عنها.‏