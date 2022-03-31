السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بالبساتين

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق محدود نشب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة البساتين، ولم يسفر عن خسائر في الأرواح، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبيّن نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الرابع بمنطقة البساتين، وتم فرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي شقق العقار، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأوراح، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة علي حريق هائل في عقار بحلوان

وفي سياق آخر، شهدت منطقة حلوان قبل عدة أيام، نشوب حريق هائل في عقار مكون من 5 طوابق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإجراء عمليات التبريد، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأوراح.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في عقار مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلي الفور جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبيّن نشوب حريق هائل في شقة بعقار مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة حلوان، وامتدت النيران إلى باقي شقق العقار، وعلى الفور جرى فرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.