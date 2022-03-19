الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في شقة بالدقي: ماس كهربائي السبب

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات الكائنة بشارع السودان بمنطقة الدقي دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كردون أمني لمنع انتشار النيران

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية التابعة لدائرة القسم، وانتقلت قوة من قسم شرطة الدقي مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وجرى فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى العقارات المجاورة.

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى إخماد النيران وتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

ماس كهربائي

وبينت المعاينة الأولية أنَّ الحريق ناتج عن ماس كهربي بأحد «الوصلات» جاءت على محتويات الشقة، كما تبين عدم وقوع ضحايا أو مصابين.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان سبب الحادث، وكلفت رجال المباحث بعمل تحرياتها حيال الحادث وموافاة النيابة بها للوقوف على ملابسات الواقعة، كما استدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال اندلاع الحريق، وتتابع النيابة العامة العامة سير التحقيقات.