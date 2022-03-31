أهالي الفيوم يعثرون على رضيعة خلف مسجد.. «الثانية» خلال ساعة

بكاء شديد ينبعث من خلف أحد المساجد في مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، جعل الأهالي يعثرون على طفلة رضيعة عمرها شهور، ملقاة خلف المسجد، تبكي من شدة الجوع والبرد في مشهد مؤسف أحزن أهالي سنورس، الذين غطوا الطفلة من البرد وأحضروا لها «رضعة صناعية»، ثم اتصلوا بالشرطة وسيارة الإسعاف، التي هرعت إلى مكان العثور على الطفلة على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بالعثور على طفلة رضيعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة سنورس، بالعثور على طفلة رضيعة عمرها شهور مُلقاة خلف مسجد الشيخ عويس بنطاق المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، إلى مكان البلاغ، ووجد الأهالي يحيطون بطفلة رضيعة في الشهور الأولى من عمرها، وغطوها لتدفئتها من البرد.

نقل الطفلة للمستشفى بالإسعاف

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لتنقل الطفلة إلى أقرب مستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحديد عمرها، وبيان إذا كانت مصابة بشيء أم بصحة جيدة.

وفرغت الشرطة كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المسجد الذي عُثر على الطفلة خلفه، لمعرفة من ألقاها وتحديد هويته تمهيدا لسرعة ضبطه.

إيداع الطفلة في دار رعاية

وجرى إيداع الطفلة في إحدى دور الرعاية لحين التوصل لهوية أسرتها، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

الطفلة الثانية في أقل من ساعة

يذكر أنّ هذه الطفلة الثانية التي يتم العثور عليها خلال أقل من ساعة، حيث جرى العثور على طفل حديث الولادة آخر موضوع في كيس بلاستيكي وملقى على طريق الفيوم - إطسا بنطاق قرية البرمكي.