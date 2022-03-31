الخارجية: النرويج أعربت عن رغبتها في زيادة استثماراتها بمصر

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلد، أعربت عن زيادة الاستثمارات النرويجية في مصر، تقديرا لما حققته في إطار الإصلاح الاقتصادي، ووجود عوائد مجزية لهذه الشركات، حتى نستفيد من قدراتها وخبراتها وأدائها في دعم المجالات ذات الأهمية، خاصة في إطار الطاقة الجديدة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر.

تعاون اقتصادي مع النرويج

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النرويجية: «كان هناك فرصة في مجلس الوزراء، حيث شهدت الوزيرة التوقيع على عدد من العقود، ونتطلع أن تزيد مجالات التعاون الاقتصادي مع النرويج خلال الفترة المقبلة».