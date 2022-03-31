موعد وشروط الحصول على مقبرة بمدينة أكتوبر الجديدة.. بمساحة 40 مترا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح 465 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بمساحة 40م2، وذلك لقاطني مدن: «6 أكتوبر- حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة- الشيخ زايد- محافظة الجيزة» بنظام مقابل الانتفاع.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، موعد وشروط حجز مقابر مدينة أكتوبر الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة.

موعد حجز مقابر مدينة أكتوبر الجديدة

كراسة الشروط والمواصفات يمكن الحصول عليها من مقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ثم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة خلال الفترة من يوم 3 إبريل وحتى 27 أبريل المقبل، وذلك بجهاز مدينة أكتوبر الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.

شروط الحصول على مقابر مدينة أكتوبر الجديدة

يشترط في المتقدم لحجز مقابر مدينة أكتوبر الجديدة، أن يكون شخصا طبيعيا، وليس شخصا معنويا « شركة أو مؤسسة»، كما يشترط أن يكون المتقدم لحجز مقبرة ضمن الطرح، مصري الجنسية.

ويشترط ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة مبنى أو أرض له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، الزوجة، الأولاد القصر»، ويشترط أن يكون المتقدم لحجز مقبرة ضمن الطرح، من قاطني إحدى مدن: «6 أكتوبر- حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة- الشيخ زايد أو محافظة الجيزة، ولا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

آلية تخصيص مقابر مدينة أكتوبر الجديدة بمساحة 40 م2

المقابر الجاهزة المطروحة ستخصص للفائزين بها، بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، على أن يجرى الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين.