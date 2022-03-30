تنتهي اليوم.. «س وج» عن حجز وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»

تنتهي اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الجاري، آخر فرصة لحجز الوحدات المتبقية من مشروعات الإسكان المتوسط، ضمن «سكن مصر، دار مصر، جنة»، وذلك للعملاء الذين سددوا مقدم الحجز، الخاص بكل مشروع، وقاموا بالتسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س وج» عن حجز وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

«س وج» عن حجز وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»

س/ أماكن الوحدات المتبقية فى مشروع «سكن مصر»؟

ج/ توجد الوحدات المتبقية فى مشروع «سكن مصر» داخل مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة حدائق أكتوبر، ومدينة المنيا الجديدة.

س/ أماكن الوحدات المتبقية فى مشروع «دار مصر»؟

ج/ توجد الوحدات المتبقية فى مشروع «دار مصر» داخل مدينة السادات.

س/ أماكن الوحدات المتبقية فى مشروع «جنة»؟

توجد الوحدات المتبقية فى مشروع «جنة» داخل مدينة 6 أكتوبر، ومدينة القاهرة الجديدة.

س/ كيفية معرفة أماكن الوحدات السكنية المتبقية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط؟

وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، يمكن معرفة أماكن الوحدات المتبقية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، «سكن مصر، دار مصر، جنة»، والإطلاع على أكواد الوحدات المتبقية، من خلال زيارة هذا الرابط.

https://drive.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1DYp3KOL8xtFnJa2ZdjoaoW.https://adminlive.elwatannews.com/view

س/ خطوات حجز الوحدات المتبقية من «سكن مصر ودار مصر وجنة»؟

ج/ تتمثل خطوات حجز الوحدات المتبقية في «سكن مصر، دار مصر، جنة»، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم إدخال الرقم القومي والرقم السري للمستخدم، وتأكيد أنه مستخدم حقيقي وليس دخول وهمي Captcha.

وعقب ذلك، على المواطن كتابة كود الوحدة الخاصة به ثم الضغط على إرسال، ثم تظهر رسالة له باختيار الوحدة.

س/ آخر موعد لحجز وحدات «سكن مصر، دار مصر، جنة»؟

ج/ سيتم غلق باب حجز الوحدات السكنية المتبقية ضمن «سكن مصر، دار مصر، جنة»، اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.