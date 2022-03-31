تفحم مقهى وسيارتين وانفجار أسطوانة بوتاجاز في 3 حرائق بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق شب داخل سيارتين ومقهى وعدد من الأشجار، دون وقوع إصابات بشرية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

السيطرة على النيران

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزيات، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق هائل في أشجار ونخيل على امتداد بحر سيف بقرية إبيار.

وعلى الفور انتقلت سيارات قوات الحماية المدنية، و4 سيارات إسعاف، إلى محل البلاغ، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

التحريات والمعاينة

وتبين من التحريات أن النيران اندلعت في عدد من الأشجار، وامتدت إلى مقهى وسيارتين أحدهما نقل والأخرى نصف نقل، والتهمت النيران محتويات المقهى بشكل كامل، كما تفحمت السيارتان، دون خسائر بشرية.

كما شهدت قرية الدلجمون، بمركز كفر الزيات، حريقا محدودا في 3 منازل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، دون وقوع إصابات بشرية، وتم إخماد النيران من قبل قوات الحماية المدنية.

ونجحت قوات الحماية المدنية أيضا في إخماد النيران في مخلفات قمامة في قرية بنوفر، بمركز كفر الزيات، وذلك دون وقوع إصابات بشرية، وحُررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع، وندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب تلك الحرائق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.