البريمو| زجاجات ماء وتمر للمسافرين من شباب المنوفية في رمضان: سبيل لله

عشرات من زجاجات المياه الباردة داخل ثلاجات صغيرة تحفظ حرارتها، يحملها عدد من الشباب على الطريق السريع الإقليمي بمحافظة المنوفية لتوزيعها على المسافرين والركاب المارة بالطريق في أيام شهر رمضان المبارك، عادة كل عام، مرتدين زيا مميزا يلفتون أنظار السائقين على الطريق يستوقفونهم لمناولتهم ماء باردا صدقة لوجه الله.

توزيع وجبات على الصائمين

الفكرة يرجع عمرها إلى عامين سابقين، إذ اتحد عشرات من شباب قرية «شما» بمحافظة المنوفية لتوزيع وجبات إفطار سريعة على المسافرين بالطريق الإقليمي طوال شهر رمضان، يتولى الشباب توزيع العشرات من زجاجات المياه البارد والعصير والتمر على الطريق دون أي مقابل.

مياه وعصير مجانا للصائمين في رمضان

«بننزل نوزع المياه والعصير والتمر على المسافرين كل يوم قبل الفطار بساعة»، بحسب قول أحمد شوقي مسؤول الكشافة بإدارة أشمون التعليمية، وقائد المجموعة التطوعية ومؤسسها في حديثه لـ«الوطن»، إلى جانب توزيع عدد كبير من وجبات الإفطار.

لم يلبث أن يقضي الشباب أكثر من 10 دقائق على الطريق حتى تنتهي مهمة توزيع كراتين زجاجات المياه المتبرعين بها كاملة: «بنوزع نحو 10 كراتين في أقل من ربع ساعة»، بحسب قول مؤسس المبادرة.

التبرعات للمبادرة يوميا

اشتهرت المبادرة بين أهالي قرية شما بالمنوفية، وزاد عدد المتبرعين يوما بعد يوم: «التبرعات كل رمضان بتزيد وبنزود عدد الوجبات اللي بنوزعها قبل الفطار».

بخلاف وجبات الفطار في شهر رمضان كل عام، بادر الشباب بمساعدة الأهالي بالمستلزمات الطبية اللازمة خلال أزمة كورونا، إلى جانب توفير متطوعين من فرق تمريض للحالات المصابة وأسطوانات أكسجين وتوصيل أدوية وفرق لتعقيم الأماكن المختلفة مجانا دون أي مقابل، يعتمدون في ذلك على التبرعات من الأهالي الراغبين في دعمهم، وبحسب قول شوقي: «بدايتنا كانت من أزمة كورونا واستمرينا في تقديم أشكال خيرية مختلفة بعدها».