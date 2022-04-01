افتتاح فرعين لـ«كونسنتريكس مصر».. والشركة: نستهدف توفير 3500 فرصة عمل

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرعين لشركة «كونسنتريكس مصر»، المتخصصة فى خدمات التعهيد، في إطار خطة الشركة للتوسع في حجم أعمالها بمصر، بحضور «لودوفيك لابير»، المدير الإقليمي للشركة، و«يامن بهاء»، مدير عام الشركة بمصر.

توفير 3500 فرصة عمل خلال عام 2022

وتستهدف الشركة توفير 3500 فرصة عمل خلال عام 2022 ليصل عدد العاملين بها في مصر إلى 8500 موظف، فيما تستهدف الوصول إلى 15000 موظف بحلول عام 2025 وبعائد أرباح يصل إلى 250 مليون دولار سنويا، حيث افتتح الوزير الفرع الجديد بالقرية الذكية، فيما افتتح الفرع الآخر للشركة بالمعادي باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.

الاتصالات تحرص على تهيئة المناخ الداعم لنمو الاستثمارات

وقال «طلعت»، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على تهيئة المناخ الداعم لنمو الاستثمارات، وتوفير قاعدة من الكوادر الرقمية للشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، موضحا أنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التي توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية لزيادة القدرة التنافسية للتكلفة الإجمالية لصناعة التعهيد بمصر.

وأشار إلى أن مصر غنية بالشباب أصحاب المهارات الرقمية، موضحا جهود الوزارة فى تنفيذ استراتيجية تدريب وتطوير المهارات وبناء القدرات الرقمية، حيث تضاعفت ميزانية برامج التدريب التقني نحو 22 مرة خلال ثلاث سنوات، مشيدا بخطة الشركة للاستثمار فى مصر، معربا عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مصر والتوسع في حجم أعمالها وتصدير الخدمات للخارج.

ثلاثة فروع في القاهرة والجيزة والغردقة وقريبا بالإسكندرية

واستعرض «يامن بهاء»، المدير العام لشركة كونسينتريكس تطور الأعمال واستخدامات الشركة المتعددة لتقنيات تكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى طرح خطة النمو حتى عام 2025 بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا».

يذكر أن «كونسينتريكس»، من الشركات الرائدة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم تداولها في سوق البورصة العالمية ناسدك NASDAQ خلال ديسمبر 2020. ويقع المقر الرئيسي لها فى فريمونت بكاليفورنيا، وتتواجد الشركة بمصر من خلال خمسة مقرات إدارية بمختلف المناطق بين القاهرة والجيزة والغردقة وقريبا بالإسكندرية؛ حيث تقدم الشركة خدمات أعمال التعهيد لكافة الصناعات العالمية: الإعلام والاتصالات والإلكترونيات، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا والاستهلاكية وتجارة التجزئة، والخدمات المصرفية والمالية، والطاقة والقطاع العام، وخدمات الرعاية الصحية، والتأمين، والسفر، والنقل، والسياحة.

وتدير شركة كونسينتريكس هذه الخدمات في مصر كجزء من شبكة توصيل عالمية متكاملة مع مراكز تقع في ست قارات.