وفاة 6 شباب وطفلين في حوادث متفرقة بالفيوم خلال أسبوع.. تعددت الأسباب والموت واحد

وفاة بعد وفاة، وجنازة تلو الأخرى، أحزان متلاحقة شهدتها محافظة الفيوم خلال الأيام القليلة الماضية، عقب وفاة 8 أشخاص بينهم 6 شباب وطفلين، فهناك من مات فجأة إثر إصابته بأزمة قلبية، وآخر صدمه تاكسي وفر هارباً، بينما دهس القطار أخرى تحتضن طفلتها، وطفلة تغلّب السرطان عليها، وطفل اختفى وُعثر على جثته غريقاً وأخيراً شابة قتلها زوجها بعدما طلبت منه الإقلاع عن التعاطي، وبين هذا وذاك تعدد الأسباب والموت واحد.

وفاة مفاجئة لطبيب شاب

سيطرت حالة من الحزن والأسى على أهالي محافظة الفيوم، وخصوصاً مستشفى الفيوم الجامعي، عقب وفاة الطبيب الشاب أحمد سليم النمر استشاري المسالك البولية، والمُعيد بقسم جراحة المسالك بكلية الطب بجامعة الفيوم، والذي توفي فجأة، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية، حيث تحوّلت الصفحات والمجموعات العامة بالفيوم إلى دفتر عزاء لنعي الطبيب الشاب.

مقتل «فرحة» على يد زوجها

لم يختلف اثنين على الأخلاق العالية والطيبة وتحمل المسؤولية للشابة فرحة قرني زكي صاحبة الـ 19 عاماً، مما جعل أهالي عزبة المقدس بكفور النيل بمركز الفيوم يبكونها كأنّها ابنتهم، بعدما قُتلت بطريقة بشعة على يد زوجها، تاركةً طفلين في عمر الزهور أحدهما لا يزال رضيعاً.

وأنهى زوج فرحة حياتها، شنقاً بالإيشارب الخاص بها خلال نومها، بسبب مشاجراتها الدائمة معه ليقلع عن تعاطي المواد المخدرة وتحديداً "الشابو" ويترك جثتها ويفر هارباً.

وفاة شاب صدمه تاكسي

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة إطسا بعد وفاة شاب في بداية العقد الثاني من عمره، ويدعى فرج جابر محمد، بعد صراعه مع الغيبوبة لمدة أسبوع داخل أحد المستشفيات بمحافظة الفيوم، وذلك بعدما صدمه تاكسي يسير بسرعة جنونية وفر هارباً.

وفاة طالب جامعي بأزمة قلبية

توفي شاب يدعى أحمد فتحي، والذي لا يزال طالباً بالفرقة الرابعة في إحدى كليات جامعة الفيوم، خلال نومه في منزله، حيث تأخر في الاستيقاظ ودخلت والدته لتوقظه لتتفاجئ به لا يرد وفاقداً للوعي، فنقلوه إلى المستشفى والتي أكدت وفاته إثر إصابته بأزمة قلبية، مما تسبب في صدمة لأسرته وجيرانه وزملائه في الجامعة، خصوصاً أنّه توفي بعد عام من وفاة صديقه الذي قُتل في مشاجرة.

وفاة طفلة من محاربي السرطان

تغلب السرطان على الطفلة روان خالد بعد عام كامل من صراعها معه، وبقائها في غيبوبة عدة أيام داخل مستشفى 57357، لترحل تاركةً حزناً كبيراً في قلوب أهالي محافظة الفيوم الذين عرفوها بابتسامتها المميزة واعتادوا تقديم الدعم النفسي لها على مدار عام كامل صارعت خلالها هذا المرض اللعين.

وفاة شاب في دولة ليبيا

شهدت قرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حالة من البكاء والصدمة، بعدما توفي شاب من القرية يدعى حماد خلف الرجايبة في دولة ليبيا، أثناء قيامه بالعمل في النقاشة بعدما سقط من فوق سقالة، خصوصاً أنّه كان العمل الأخير له الذي كان سينهيه ويعود إلى مصر ليقضي رمضان بين أسرته، وليرى طفلته التي تركها جنيناً في رحم والدتها، حيث كان قد أعد شنطة السفر الخاصة به والهدايا لطفلته وزوجته، فعاد هو جثة في نعش وبجواره شنطة سفره في مشهد مؤسف أبكى الجميع.

وفاة طفل غريقاً في بحر الريان

عثر أهالي «قرية الحامولي» بمركز يوسف الصديق، على جثة طفل يدعى «محمد أحمد عويس»، 13 سنة، طافية على سطح المياه في «بحر الريان» بعد اختفاء الطفل لمدة 10 أيام، حيث خرج ليلهو مع أصدقائه ولم يعد وظلت أسرته تبحث عنه دون جدوى، حتى عثروا على جثته طافياً فوق سطح المياه، حيث تبينّ أنّ قدمه انزلقت في المياه وغرق نظراً لعدم اتقانه السباحة، ليرحل تاركاً حزناً كبيراً في قلوب أسرته وأهالي قريته.

مصرع سيدة صدمها القطار

تسبب نبأ وفاة الشابة منى شعبان في صدمة لأهالي محافظة الفيوم بالكامل، نظراً لشهرتها بين الجميع بحب الخير وفعله رغم كونها لا تزال في بداية العشرينيات، حيث كانت ذاهبةً لمنزل أسرتها وتحمل ابنتها التي لم تكمل العام الأول من عمرها بين يديها، وبينما تعبر شريط السكة الحديد بالفيوم، لم تنتبه لصوت القطار بسبب تحدثها في الهاتف ليصدمها القطار وتطير جثتها على الطريق وتسقط ابنتها، فتلقى مصرعها بينما تدخل ابنتها في غيبوبة، حيث جرى نقل جثتها لمشرحة مستشفى التأمين الصحي، فيما لا تزال ابنتها تصارع الموت في العناية المركزة حتى الآن.