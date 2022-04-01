في عيدها القومي.. تعرف على المقومات السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة

تحتفل محافظة الجيزة بعيدها القومي، الذي تم اختياره تكريما لذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال البريطاني في ثورة 1919.

وتعد محافظة الجيزة إحدى محافظات القاهرة الكبرى، وتقع معظم مدنها على نهر النيل العظيم، وهي تتمتع بمقومات سياحية متميزة وأنماط ومنتجات سياحية متنوعة لما بها من منتج السياحة الثقافية حيث تضم مواقع أثرية فريدة منها أهرامات الجيزة، أحد مواقع التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وبها هرم الملك خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، بالإضافة إلى منتج السياحة العلاجية والترفيهية وغيرها من المنتجات السياحية المختلفة.

وتتمتع محافظة الجيزة بوجود العديد من المقومات السياحية المتنوعة بالإضافة إلى العديد من المنشآت الفندقية والسياحية، حيث تبلغ المنشآت الفندقية بالمحافظة 61 منشأة من كافة الفئات، كما تضم عدد 379 منشأة سياحية من مطاعم وكافتيريات.

ويوجد على ضفاف نهر النيل العديد من المطاعم العائمة والفلايك النيلية، والتي يستطيع الزائر من خلالها القيام بجولة نهرية متميزة والاستمتاع بأجواء نهر النيل الساحرة.

كما يوجد بمحافظة الجيزة بعض مناطق السياحة العلاجية، منها عددا من عيون مياه المعدنية والكبريتية عذبة الباردة والساخنة وذلك بالواحات البحرية؛ ما يجعلها منتجعًا طبيعيًا للسياحة العلاجية والاستشفائية، بالإضافة إلى وجود منطقة كرداسة والحرانية وما تتميز بهما من صناعات بيئية وتقليدية وتراثية محببة لدى السائحين الأجانب وكذا المصريين.

وتتمتع محافظة الجيزة بمجموعة من المنتزهات والحدائق مثل حديقة الحيوان وحديقة الأورمان وحديقة الأندلس، كما تحظى بوجود عددًا من الأماكن الترفيهية والسياحية والتي من بينها القرية الفرعونية والقرية الكونية وبرج القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومحمية قبة الحسنة.

كما يوجد بها شارع أبو الهول السياحي والذي يضم مجموعة من البازارات وأماكن التسوق المختلفة، وكذلك شارع كرداسة وما يشتهر به من مصنوعات يدوية وملابس مطرزه، والسجاد اليدوي ومنتجات النخيل بحي المريوطية، والتي تشتهر بوجود العديد من المدارس الخاصة بتعليم الحرف والمشغولات اليدوية من النحاس والفضة، والخشب والأرابیسك والصدف، فهي تضم حوالى 109 بازارات.

وتحظى محافظة الجيزة بإحتوائها على العديد من المتاحف والمواقع الأثرية والتي من أبرزها منطقة أهرامات الجيزة التي بها الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع من العالم القديم، وعدد كبير من مقابر الدولة القديمة، وتمثال أبو الهول. هذا بالإضافة إلى منطقة أهرامات أبو صير، ومعابد الشمس، ومنطقة أهرامات دهشور، ومنطقة آثار سقارة والتي تذخر بالعديد من الكنوز الأثرية الفريدة، والتي خضعت لأعمال تطوير الخدمات تمت طبقاً لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص للحفاظ على المنطقة الأثرية، كما تم ترميم هرم زوسر المدرج أقدم بناء حجري ضخم في العالم، وكذلك المقبرة الجنوبية للملك زوسر بالكامل وهما من المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي، وقد قام الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء بافتتاح هرم زوسر المدرج في مارس 2020 بعد الانتهاء من مشروع ترميمه الذي دام قرابة 14 عاما، كما افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في سبتمبر الماضي مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتي بدأت عام 2006.

كما تضم منطقة آثار سقارة عددا من المقابر المكتشفة حديثا والتي تصدرت أخبار الصحف ووكالات الأنباء العالمية، حيث تم الكشف عن العديد من الإكتشافات الأثرية الهامة والتي منها الكشف عن مئات التوابيت الآدمية الملونة بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة الـ 26 والذي تم اختياره من أفضل 10 اكتشافات أثرية في العالم لعام 2020، بالإضافة إلى إكتشاف مقبرتين من عصر الأسرة الخامسة للكاهن المطهر "واحتي" والمشرف علي القصر الملكي "خوي" وعدد من المقابر الخاصة بالقطط، وكذلك الكشف عن أقدم ورشة للتحنيط ترجع إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين.

وتضم المحافظة أيضا عدد من المتاحف منها متحف الخزف الإسلامي، ومتحف مصر للبرديات، والمتحف الزراعي، ومتحف طه حسين، ومتحف أحمد شوقي، ومتحف محمود خليل وغيرها.

هذا بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد أحد المشروعات القومية الكبرى بمصر والذي يترقب العالم أجمع افتتاحه للاستمتاع بالتعرف على الحضارة المصرية العريقة، حيث يعد أكبر متحف مخصص لعرض حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، كما أنه سيعرض ولأول مرة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة، كما أنه لن يكون متحفاً لعرض القطع الاثرية فقط بل صرحا ثقافيا وتعليميا وترفيهيا.