سيدة تستدرج طفلة وتسرق حلقها في الفيوم.. قالت لها «هجبلك حاجة حلوة»

خرجت الطفلة أيتن عبد الرسول ذات الثلاث سنوات لتلهو وتلعب أمام منزلها مع أبناء أعمامها في منطقة البورة بمدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، تدخل المنزل تارة وتخرج تارة أخرى أثناء لهوها، إلا أنّ سيدة تتخفى في النقاب، أمسكت بها واصطحبتها إلى منطقة هادئة في الشارع بعد أن أخبرتها أنّها ستشتري لها الحلوى، ثم سرقت قرطها الذهبي وفرت هاربة، ذلك المشهد الذي لم يدم إلا لثوانٍ معدودة لتوثقه كاميرات المراقبة المتواجدة في الشارع، وتنشره والدة الطفلة لتحذر الآخرين.

وروت شيماء مصطفى والدة الطفلة «أيتن»، تفاصيل ما تعرضت له الصغيرة، إذ أنّ ابنتها كانت تلهو أمام المنزل مع أبناء أعمامها، حتى حضرت سيدة تتخفى في النقاب، وأمسكت بالطفلة، قائلة لها: «تعالي هجيبلك حلويات»، وأخذتها إلى نهاية الشارع الذي كان هادئًا وسرقت قرطها الذهبي وتركتها وفرت هاربة، بحسب حديث الأم لـ«الوطن».

الطفلة ظنت أنها زوجة عمها

«بنتي عندها 3 سنين وهادية جدًا، وأنا وزوجات أعمامها منتقبات، وبنتي افتكرت إن الست دي أنا أو حد من قرايبنا، علشان كده مشيت معاها».. موضحةً أنّها تحمد الله أنّ السيدة سرقت الحلق فقط ولم تخطف طفلتها أو تؤذيها.

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة

وأضافت والدة «أيتن»، أنّها وزوجها ذهبا إلى الجيران وقاما بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في الشارع والتي رصدت الواقعة بالكامل، وتظهر فيها سيدة متخفية في النقاب تجذب الطفلة من ملابسها، وتأخذها في نهاية الشارع بجوار حائط وتسرق قرطها الذهبي في وضح النهار: «مشهد الست وهي بتشد بنتي وجعلي قلبي، وقررت إني مش هسيب أيتن تلعب تاني في الشارع مهما حصل».

وحذرت «شيماء» كافة الأمهات بمحافظة الفيوم، من ترك أطفالهن خاصة الفتيات ولو دقيقة واحدة، حتى لا يتعرضوا لما تعرضت له ابنتها، كما نصحتهن بإزالة الأقراط الذهبية من آذان بناتهن حتى لا يصبحن مطمعا للصوص.