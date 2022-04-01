«التعليم»: استطلاع رأي حول تطوير منظومة الابتدائي والإعدادي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فرصة المشاركة بالرأي حول منظومة تطوير العملية التعليمية لقياس ميول واتجاهات وتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي، موضحة أن من يرغب في المشاركة يمكنه كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم عملت على تجميع العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع حاليًا أو فيما بعد والمتشابه منها ووضعها فى المناهج بأساليب علمية دقيقة في الكتب، مؤكدة أن المناهج أحد الأعمدة التي تعمل على تنمية المفاهيم الخاصة بالصحة والسكان والعولمة وعدم التمييز.

وضع محتوى علمي يحث على عدم التمييز ضد الأطفال

وأوضحت الوزارة، في إطار خطتها لتطوير التعليم، أن التمييز الذي تمت إضافته في المناهج لم يقتصر على فئة بعينها، حيث تم وضع محتوى علمي يحث على عدم التمييز ضد الأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات والتمييز الديني، وكل ذلك يأتي في إطار الركائز الثلاث، وهي «المهارات والقيم والقضايا».

وأشارت إلى أن التعليم تحول من التأكيد على المعرفة للتأكيد على المهارات، ومن الحفظ والتلقين إلى التعليم القائم على نشاط المتعلم، ومن المنهج السطحي إلى المنهج الواسع والعميق، ومن المواد الدراسية المنفصلة إلى المواد متعددة التخصصات.

استخدام 4 محاور رئيسية في المناهج

وأوضحت أنه تم استخدام 4 محاور رئيسية في المناهج، لدمج المهارات «الحياتية والقيم والقضايا والمفاهيم المختلفة» معاً، وهو محور التطوير لمناهج السنوات الخمس الأولى «رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي»، لافتة إلى أنه تم توفير العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم المحتوى الدراسي بسهولة مثل قناة مدرستنا التعليمية وبنك المعرفة المصري ومحتوى نجوى ليمتد.

طرق المشاركة بالرأي في تطوير منظومة العملية التعليمية

-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

-كتابة البريد الإلكتروني.

-كتابة كلمة المرور.

-الضغط على زر «تسجيل الدخول».