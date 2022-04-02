إجراءات عاجلة بالقاهرة لضمان سلامة المواطن والأغذية في رمضان

اتخذت محافظة القاهرة إجراءات عدة، مع دخول شهر رمضان؛ للتأكد من سلامة الأغذية والمنتجات الموجودة بالأسواق، والمحلات مع إصدار عدة تكليفات لمديريات الصحة والتموين والطب البيطري، والأحياء ومباحث التموين؛ لضمان توافر السلع الغذائية وضمان جودتها مع اتخاذ اجراء حاسم مع المخالفين، ووفق تقرير صادر عن محافظة القاهرة من الاجراءات التي اتخذت استعدادا لشهر رمضان.

ومن بين هذه الججراءات

- التفتيش على محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بالأحياء.

- الرقابة على محلات الجزارة و الأسواق و ثلاجات حفظ اللحوم بالتنسيق بين التموين والطب البيطري.

- التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال /والأقسام الحرجة، وأكياس الدم.

- رفع درجة الاستعداد في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ

- توفير النسبة المقررة من الأسرة بحالات الطوارئ و الرعاية المركزة و التأكد من عمل جميع الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية.

تلقى شكاوى المواطنين

- طوارئ بمديرية الصحة بالقاهرة لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث على أرقام : 01101135652 – 01101135659 – 0223910573 وغرفة طوارئ العلاجي بالوزارة : 137 وغرفة طوارئ الوقائي بالمديرية : 0223918968

- تلقى الشكاوى عبر غرفة طوارئ الوقائي بالوزارة على أرقام : 105 – 0227923608 – 0227921060

- تلقى شكاوى وحالات بمعهد السموم بجامعة القاهرة عبر الخط : 02236431299 – 0223640402 معهد السموم جامعة عين شمس : 0226840902 – 0224823314

-تواجد مفتش أغذية نوبتجي على مدار اليوم بكل منطقة طبية للتعامل حال ورود أي حالة طارئة .

اجراءات احترازية

-اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وضبط الأسواق من الناحية الصحية لكافة الأغذية وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان واللحوم والأسماك

- تشديد الرقابة على أماكن عرض وبيع الياميش من محلات و سلاسل و شوادر واتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية حيالها

- التفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها ، و أماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأنديه ومدى استيفاءها للإشتراطات الصحية

- متابعة أماكن تصنيع وعرض المخللات و الحلويات بمختلف أنواعها لقمع الغش والتدليس.

-رفع درجة الاستعداد بالأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر

- تلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن المنتجات واللحوم من خلال غرفة عمليات مديرية الطب البيطرى الشكاوى والبلاغات علي الأرقام (27426993 ـ 27427053)

الغاء اجازات البيطريين

-إلغاء اجازات الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر بالقاهرة خلال شهر رمضان و ورديتين للكشف على اللحوم

-تشديد الحملات علي المنشأت بمختلف الأحياء التى تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها و محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك .

- التأكد من سلامة المنتجات والتنسيق مع مباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة .