التموين: بدء موسم توريد الأقماح المحلية حتى نهاية أغسطس

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية المُشكلة بالوزارة والمديريات التموينية بدأت أعمالها اليوم لمتابعة معدلات توريد القمح المحلى لموسم 2022، كما انتظمت جميع اللجان في عملها بالمواقع منذ الصباح الباكر، وبدأت بالفعل اللجان في استلام كميات من القمح المحلي ما يعكس حرص ووعي المزارع المصري علي توريد الاقماح المحلية منذ بدء الموسم اليوم.

تجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة

كما أن الوزارة استعدت جيدًا لموسم التوريد هذا العام بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، وتتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، ويستمر موسم التوريد اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية أغسطس 2022.

وشدد وزير التموين على أن مستحقات ‏الموردين سوف تصرف خلال 48 من التوريد، مضيفا أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف هذا العام استقبال نحو 6 ملايين طن قمح ‏محلي، مشيرًا إلى أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال الكميات المطلوبة.

تقرير يومي للوزير لمتابعة عمليات التوريد

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة والمديريات سوف ترفع تقريرا يوميا للوزير لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي.