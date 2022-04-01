«المتحدة» فى رمضان درامـا عصريــة بــروح زمــن الفــن الجميــل

أحدثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حالة من الرواج وتنشيط السوق الفنية فى مصر، من خلال تشجيع واستقطاب الأعمال التى تتسم بالجودة والتميز، إذ تعتمد فى موسم رمضان 2022 على تقديم دراما عصرية بروح «زمن الفن الجميل»، قوامها احترام وعى المشاهد وتناول موضوعات غنية بالقيم والعادات الشرقية، والتى تُسهم بدورها فى تشكيل وجدان الأجيال الجديدة. جهود عدة بذلتها «المتحدة» داخل قطاع الفن، على رأسها التنوع فى النجوم، ومشاركة أجيال مختلفة من الفنانين فى الأعمال الفنية، كما أعادت «الأمل» لعديد من الممثلين كبار السن، الذين ابتعدوا عن الشاشة لسنواتٍ طوال ولظروف متفاوتة، فقد اشترك فى موسم رمضان الجارى أكثر من 500 ممثل وممثلة من أجيال مختلفة، وما يصل إلى نحو 50 وجهاً جديداً، فضلاً عن توفير فرص المشاركة الفنية الراقية لجميع الفنانين الذين تضرروا من الغياب خلال الفترة الماضية.

تتعاون «المتحدة» فى موسم رمضان، مع 9 شركات إنتاج مصرية أخرى، فى ضوء فتح سوق الإنتاج، ودعم التنافسية ما بين مختلف صُناع الدراما والفنون، لعل أبرزها «ميديا هب»، و«سينرجى»، و«العدل جروب»، و«الباتروس»، و«أروما»، ما أسفر عن تقديم 14 مسلسلاً متنوعاً ما بين الأعمال الوطنية، والقضايا الاجتماعية، والإثارة والتشويق والغموض، والكوميديا، إذ تُقدم «وجبة درامية دسمة ومتنوعة وشاملة» على مائدة المشاهد فى رمضان، ليتابع وفقاً لاهتماماته.

آليات عدة، قامت بها «المتحدة» ناحية العملية الفنية، خلال الشهور الأخيرة، بما يضمن الحفاظ على ريادة الدراما المصرية لا سيما أن «القاهرة هوليوود الشرق»، وتُعد أكبر سوق إنتاجية فى المنطقة بأكملها، وتمتلك كوادر بشرية وطاقات شبابية هائلة، فقد عملت على تقديم النجوم فى شكلٍ جديد، مثل محمد رمضان، ومى عز الدين، وخالد الصاوى، وأحمد أمين وغيرهم، وذلك بجانب تقديم موضوعات تُسهم فى معالجة قضايا بعينها والارتقاء بالمجتمع، مثل التنديد بالعنف ضد المرأة والتنمر.

كما تحرص على معالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع الذى يقوم به أفراد المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن، وذلك من خلال الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» للثلاثى أحمد السقا، وأحمد عز وكريم عبدالعزيز، و«العائدون» لأمير كرارة.

تضع قنوات «المتحدة» كوداً أخلاقياً، تلتزم به فى مضامينها الإعلامية والدرامية، إذ تخلو مسلسلات رمضان 2022 من أعمال العنف والبلطجة والألفاظ البذيئة والحوارات المتدنية والسوقية التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى، بجانب التأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة، والبعد عن الأعمال التى تشوه صورتها عمداً. وتلتزم «المتحدة» بالرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص فى كل مجال فى حالة تضمين المسلسل أفكاراً ونصوصاً دينية أو علمية أو تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدراً لتكريس أخطاء معرفية، مثلما حدث فى مسلسل «فاتن أمل حربى» لنيللى كريم.