أماكن معارض أهلاً رمضان 2022 في القاهرة.. أسعار مخفضة لكل السلع

أماكن معارض أهلاً رمضان 2022 في القاهرة، تبحث عنها أعداد كبيرة من المواطنين، عبر محركات البحث المختلفة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، الذي يفصلنا عنه أيام معدودات، ورغبتهم في شراء مستلزمات الشهر الكريم، والاستفادة بالتخفيضات المتوفرة داخل المعرض، في ظل الارتفاع في أسعار السلع الغذائية بالأسواق الحرة.

أماكن معارض أهلاً رمضان 2022 في القاهرة

في ظل الاهتمام الكبير بالبحث عن أماكن معارض أهلاً رمضان 2022 في القاهرة، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع الغذائية، والسلع الرمضانية في جميع المعارض بالمحافظات، بأقل الأسعار التي تناسب احتياجات المواطنين، بتخفيضات كبيرة عن الأسواق الخارجية، سواء في أسعار السلع الغذائية، أو ياميش رمضان.

أماكن معارض أهلاً رمضان 2022 في القاهرة

يُعد المقر الرئيسي لمعارض أهلاً رمضان، في القاهرة، بمقر أرض المعارض في مدينة نصر، كما حرصت وزارة التموينة على توفير فروع للمعارض على مستوى جميع المحافظات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية أماكن معارض أهلاً رمضان 2022 في القاهرة.

- مناطق شارع جسر البحر الساحل بشبرا.

- حلوان.

- شارع سلاح المهندسين.

- المعصرة.

- المرج.

- مؤسسة الزكاة.

أسعار الياميش

- تمر هندي السلام 300 جرام: 25 جنيهًا.

- نصف كيلو جوز هند نصف دسم: 30 جنيهًا.

- قمر الدين خلود: 30 جنيهًا.

- قمر الدين صباح الشام: 32 جنيهًا.

- قمر الدين فريش: 28 جنيهًا.

- قمر الدين مصري نوران: 12 جنيهًا.

- ربع كيلو فستق حصى: 65 جنيهًا.

- نصف كيلو زبيب إيراني: 45 جنيهًا.

- نصف كيلو زبيب مصر الإسراء: 32.5 جنيه.

- نصف كيلو زبيب إسبيرو: 30 جنيهًا.

- ربع كيلو عين جمل قلب بـ50 جنيهًا.

- ربع كيلو لوز قلب أمريكي: 45 جنيهًا.

- ربع كيلو بندق قلب تركي: 40 جنيهًا.

- نصف كيلو فول سوداني مقشر: 21 جنيهًا.