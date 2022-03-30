توزيع 8500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عن وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 8 آلاف و500 كرتونة مواد غذائية كدفعة أولى وتجهيز 24 ألف كيلو لحوم، لإسعاد 20 ألفا و500 أسرة فقيرة في شهر رمضان المبارك هذا العام بمحافظة الدقهلية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم، من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان.

شعبان: أجواء رمضان تهل مع يوم اليتيم

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الجمعية هذا العام ولأول مرة تحتفل بأجواء شهر الخير شهر رمضان المبارك بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم أول جمعة من أبريل.

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وأضاف «شعبان»، أن احتفال هذا العام سوف يأخذ شكلا مميزا وهو مضاعفة نشاط الجمعية الخيري، باستهداف تقديم دعم مباشر للأيتام الأكثر احتياجا في القرى الأكثر فقرا في جميع المجالات، من خلال توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مختلفة ومتنوعة، وتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية لهم، فضلا عن دعم زواج الفتيات اليتيمات، وكفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى المحافظات، من خلال إعادة إعمار المنازل وتسقيفها وتوصيل المياه لها.

توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم

ذكر مدير عام جمعية الأورمان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية، توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وهذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية التي لا يمكن الوصول إليها.