مخرج مسلسل «دايما عامر»: انتهينا من تصوير 70% وهناك وجوه شابة

قال المخرج مجدي الهواري، إنه انتهى من 70% من تصوير وأعمال مسلسله الجديد «دايما عامر»، «بقول للناس إننا كلنا في بيوتنا ولادنا في المدارس والمشاكل اللي بتقابلنا بالمدارس، وكل بيت فيه قضية بتخص التعليم والصراع بين التعليم الناشيونال والإنترناشيونال».

الهواري: المسلسل سيقدم وجوها شابة

وأضاف «الهواري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية ON، أن المسلسل سيقدم وجوها شابة على مستوى الطلبة في المدرستين أو كل النجوم الموجودين في العمل كمصطفى شعبان والفنانة لبلبة وصلاح عبدالله وعمرو عبدالجليل ومحمد ثروت.

وأوضح أن كل الأبطال احتضنوا الشباب في أثناء التصوير، وسيكون به انطلاقة جيدة لجيل جديد من الشباب الواعد.

لبلبة: الدور جديد عليا وكنت حابة أظهر في حاجة مختلفة

من جانبها، أكدت الفنانه لبلبة أنها ستظهر في المسلسل بدور «ميس زهرة» كمديرة للمدرسة، «الدور جديد عليا وكنت حابة أظهر في حاجة مختلفة وعملته كما يجب أن يعمل، ومحاولتش استظرف فيه لأن الست دي مديرة المدرسة وأدت حياتها للعلم ومرتبطتش طول حياتها، ومفكرتش غير أنها تشتغل وتكون ناجحة».

وتابعت: «إذا كنت أنا أو زمايلي اللي معايا كان ليهم مشاهد قيمة وبيتقال حاجات أتمني أنها تعجب الناس، بنصحى الساعة 4 الفجر وبننزل نشتغل بالنهار وبعدين نقلب ليل وبنخرج من التصوير الساعة 8 الصبح».