بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة 10 في تصادم سيارتي ميكروباص ونقل بدمياط

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص تحمل عمالا وسيارة نقل على طريق «دمياط - المنصورة» الشرقي، ونُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى فارسكور، والمصابين إلى مستشفيات كفر سعد المركزى ودمياط التخصصي وفارسكور المركزي.

ووقع تصادم ظهر اليوم السبت بين سيارة ميكروباص تحمل عمالا، وجرار سيارة نقل، وذلك على طريق «دمياط - المنصورة»، أمام قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور.

أسماء المتوفين

والمتوفون هم سامح علي عبد المحسن، سائق السيارة، ومحمود إبراهيم الصعيدي، وكريم حمادة البهوتي، ومازن محمد أبو خلف، وجميعهم من قرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا.

ونُقلت الجثث إلى مستشفي فارسكور، فيما نُقل باقي المصابين إلى مستشفى الزرقا المركزي وكفر سعد ومستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

والمصابون هم أمير رضا فراج، 19 عاما، وأمير عمار عبد الغفار، 15 عاما، وإسلام نبيل سمعان، 19 عاما، وعمار عبد الغفار المتولي، 16 عاما، وأحمد رمضان خلف، 17 عاما، وكريم عماد عبد الغفار، 18 عاما، وإيهاب محمد المتولي، 18 عاما.

وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا للمستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث وضبط الجاني في الواقعة، وتبين من الفحص أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق النقل فقام بدهس سيارة الميكروباص الأخرى، ما تسبب في مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بإصابات مختلفة بالجسم.