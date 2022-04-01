اهتمام كبير من المشاهدين بمتابعة تردد قناة أون إي 2022 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على ON E، كونها واحدة من أهم وأبرزالمحطات التلفزيونية التي تقدم باقة منوعة من المسلسلات الدرامية، فضلًا عن تقديم عدد من النجوم عبر شاشتها، لذا كثرت عمليات البحث عنها عبر محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الدقائق الماضية.

تردد قناة أون إي 2022

وجاء تردد قناة أون إي ومواعيد مسلسلات رمضان كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

مواعيد عرض مسلسلات رمضان على ON E

ويعرض على قناة أون إي مسلسل «يوتيرن» من بطولة ريهام حجاج وعبير صبري يوميا في رمضان الساعة 11 مساء.

مسلسل الكبير أوي الجزء السادس للفنان أحمد مكي، من المقرر أن يعرض على قناة «أون إي» في تمام الساعة 6:20 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي.

كما يعرض على شاشة أون إي مسلسل الإختيار الذي يجمع عددا كبيرا من الأبطال، منهم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ياسر جلال، ومن إخراج بيتر ميمي، والذي يعرض في غدا السبت في تمام الساعة 9:59 والإعادة 4:20 صباحا، و3:25 عصرا.

ويعرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف في تمام الساعة 8:25 دقيقة والإعادة 5:30 و 10:50 دقيقة.

ومسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان إلى جانب كل من لبلبة صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، يعرض يوميًا على شاشة أون إي في تمام الساعة 12:25 دقيقة والإعادة في تمام الساعة 6:55 دقيقة.