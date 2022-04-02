«الشباب والرياضة» تعلن عن موعد التقدم لوظائف جديدة بشركة أمان

تواصل وزارة الشباب والرياضة، جهودها المبذولة للمساهمة في خفض معدلات البطالة، ممثلة للحكومة المصرية، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك ضمن بروتوكول التوظيف الذي وقعته الوزارة مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، في سياق مبادرتي «توظيف مصر» واليوم المفتوح للتوظيف، حيث أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بوزارة الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي، لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين من كل المؤهلات الدراسية بشركة أمان للدفع الإلكتروني.

تفاصيل الوظائف المطروحة لشغلها بشركة أمان

«الوطن» تستعرض تفاصيل وظائف شركة أمان، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، من شروط وضوابط ومزايا ومواعيد التقدم لها والأوراق والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم، على النحو التالي:

العنوان : رقم 391 أ - بجوار شركة ناتجاز - أمام شركة جابكو للبترول - الشطر الرابع - المعادي الجديدة - البساتين.

موعد التقدم للوظائف والمقابلات الشخصية

وحددت الوزارة موعد الاثنين المقبل 4 أبريل للمقابلات الشخصية، مع الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة، وذلك في تمام الساعة 10 صباحًا، وحتى الثالثة عصر اليوم نفسه.

كما أعلنت الوزارة، بالتنسيق مع شركتي مايكروسوفت، وأمان، عن الوظائف الخالية التي تحتاج شركة أمان لشغلها، وهي كما يلي:

1- موظف Sales Executive (Outdoor)

المهام : مسئول عن بيع و توزيع ماكينات أمان.

- يفضّل خبرة في مجال المبيعات (الدفع الإلكتروني أو الاتصالات أو البنوك والتأمينات).

- أماكن العمل:

القاهرة - الجيزة

الشروط:

• مؤهل عالى

• الحد الأقصى للسن 32 سنة

• خبرة من (0 - 2) سنوات فى مجال المبيعات

• التفرغ التام

• الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية

المميزات والحقوق:

• الراتب ثابت + عمولة

• بدلات

• تأمينات اجتماعية

* تأمين طبى

• تأمين على الحياة

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية في اللينك التالي والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد: https://bit.ly/36ZJPin

- للتقديم باليد على العنوان التالي: رقم 391 أ - بجوار شركة ناتجاز - أمام شركة جابكو للبترول - الشطر الرابع - المعادي الجديدة - البساتين يوم الاثنين الموافق 04 أبريل 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م

للاستعلام: 01011836993 - 01026848121 - 01023246574

-أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: https://bit.ly/3DsB38D