إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بالمحلة بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية، في منطقة الرجبي، بدائرة قسم أول المحلة الكبرى، بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص باختناق وحروق بسيطة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد قيمة الخسائر والتلفيات.

حريق بشقة سكنية في المحلة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل داخل أحد العقارات السكنية، في شارع أمين زقزوق بدائرة القسم، وانتقلت على الفور إلى مكان الحريق سيارات قوات الحماية المدنية، والأجهزة الأمنية وضابط من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف، وتمكنت قوات الإطفاء، من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة في العقار.

النيران تلتهم محتويات الشقة بالكامل

تبين من خلال المعاينة المبدئية اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية في أحد العقارات، وتصاعدت النيران حتى التهمت كل محتويات الشقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق وحروق مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لإسعافهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق في الواقعة، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.