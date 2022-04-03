مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية خلال رمضان 2022

تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عن مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية خلال الشهر الفضيل، حتى يمكنهم الذهاب لإنهاء معاملاتهم دون أي معاناة خلال ساعات الصيام، فضلا عن تخفيف الضغط على المواطنين والعاملين في القطاع الحكومي.

ويستعرض موقع الوطن، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية خلال الفترة المقبلة، وفق ما أعلن مجلس الوزراء المصري، في التقرير التالي:

مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية

وتبدأ مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية خلال الشهر الفضيل، وفق بيان مجلس الوزراء، في التاسعة صباحًا على أن ينتهي العمل في الثانية ظهرًا، وذلك حتى نهاية الشهر الكريم.

مواعيد العمل الرسمية في القطاع الخاص

وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، تختلف مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان 2022 من مكان لآخر حسب حاجة العمل، حيث إن قانون العمل لا يتضمن أي مواد تحدد ساعات العمل في تلك المنشآت خلال الشهر الكريم.

وتقوم الشركات بسبب الضغط خلال ساعات الصيام في رمضان، التي تصل لنحو 15 ساعة يوميَا، بتقليص ساعات العمل، أو على الأقل تعديل مواعيد العمل لتناسب مواعيد الإفطار والسحور.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة، عن تخفيف الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا، في ظل الخطة العالمية للتعايش مع وباء كورونا المستجد، وكان أبرز تلك القرارات عودة صلاة التراويح بعد توقف لمدة عامين، وفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإحضار كل شخص المصلية الخاصة به، فضلا عن عودة دروس العصر، وصلاة التراويح للسيدات في المساجد التي تنطبق عليها الشروط.