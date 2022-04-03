خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لـ شهر أبريل 2022

يبحث عدد كبير من مشتركي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، من مستخدمي العداد التقليدية القديمة «الميكانيكية»، في الأيام الأولى من كل شهر، عن الطرق والآليات التي وفرتها شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل 2022.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء إليكترونيا

وكشفت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الطرق والخطوات التي يجب أن يتبعها مستخدمو العدادات التقليدية، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء إليكترونيا عن شهر أبريل 2022، في جميع الفروع والإدارات التابعة لشركات التوزيع، على النحو التالي:

الخطوة الأولى

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx.

الخطوة الثانية

اختيار الخدمات الموجودة أعلى الصفحة، ثم اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

الخطوة الثالثة

سيتطلب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء واختيار الشركة التابعة لها.

9 شركات لتوزيع الكهرباء على مستوى المحافظات

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

-شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

-شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء

الخطوة الرابعة

سيطلب الأمر إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.

الخطوة الخامسة

الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.