ستاندرد آند بورز: إنتاج عُمان النفطي سيرتفع 18.6% في 2025

من المتوقع أن تزيد عُمان، أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط خارج أوبك، إنتاجها النفطي إلى 1.135 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 18.6% عن عام 2021، حيث تواصل مجموعة «أوبك +» تخفيف القيود المفروضة على إنتاجها الجماعي، وفق تقرير لـ«ستاندرد آند بورز».

قالت وكالة التصنيف في تقرير، إن إنتاج النفط العماني سيصل إلى 1.040 مليون برميل في اليوم في عام 2022، ارتفاعًا من 957 ألف برميل يوميًا في عام 2021، وعلى الرغم من أن عُمان ليست عضوًا في أوبك، إلا أنها جزء من تحالف «أوبك +» الأوسع نطاقًا، والذي كان يعمل تدريجياً على إلغاء تخفيضات الإنتاج التاريخية التي بدأت في عام 2020 حيث أدى الوباء إلى شل الاقتصادات وتدمير الطلب على الخام.

استفادة الاقتصاد العماني من ارتفاع أسعار النفط

أضافت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن الاقتصاد العماني سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط وأن يتوسع بنسبة 3.9% في 2022 ارتفاعا من 2.1% في 2021، وأنه: «في أعقاب الضغوط المالية والخارجية المرتفعة منذ عام 2015 والتي بلغت ذروتها في عام 2020 بصدمة مزدوجة من جائحة كورونا، والانخفاض الحاد في أسعار النفط».

وتابعت قائلةً: «نتوقع الآن أن تستفيد عمان من ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الحكومية المستمرة، وارتفاع أسعار النفط والإنتاج، وإزالة الإجراءات المتعلقة بالوباء، والإنفاق الاستثماري العام ستؤدي إلى نمو أقوى هذا العام».

ارتفاع توقعات أسعار النفط في فبراير الماضي إلى 85 دولارًا

وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تتمتع عمان بإيرادات نفطية أعلى لأنها أسست ميزانيتها لعام 2022 على سعر نفط متحفظ يبلغ 50 دولارًا للبرميل، ورفعت الوكالة في فبراير توقعاتها لسعر نفط برنت إلى 85 دولارًا للبرميل من 60 دولارًا للبرميل لعام 2022 وإلى 70 دولارًا للبرميل من 55 دولارًا للبرميل في عام 2023.