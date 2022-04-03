كشف سبب تواجد مصطفى شعبان بمدرسة خاصة في الحلقة 2 من مسلسل دايما عامر

يترقب الجمهور أحداث مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2، وذلك بعدما شوقّت الحلقة 1 المشاهدين، بعد حديث مستر لطفي وكيل مدرسة رؤية الخاصة، ويقوم بدوره صلاح عبدالله، عن خبير تربوي يحمل درجة الدكتوراه سيتم الاستعانة به لتطوير المدرسة، حسب ما قاله لمديرة المدرسة ميس زهرة، وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، ويلتقي مصطفى شعبان، باعتباره الشخص المقصود، اتصالات هاتفية كثيرة من مستر لطفي للحضور إلى المدرسة ومقابلة وفد وزاري.

اختيار مصطفى شعبان بالخطأ في مسلسل دايما عامر للعمل في المدرسة

وخلال أحداث الحلقة 1 يتبين وجود اختلافات بين الخبير التربوي الذي يتحدث عنه مستر لطفي، وبين مصطفى شعبان، الذي ظهر في المشهد عدم اهتمامه بالمواعيد، والنوم فترات طويلة، وتدل حجرة نومه التي تتزين بصور محمد صلاح كابتن منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول على عدم وجود علاقة بينه وبين الخبير التربوي الذي يتحدث عنه الطرف الآخر.

ويلعب مصطفى شعبان، خلال أحداث مسلسل دايما عامر، شخصية عامر عبدالرازق، ونتيجة لتشابه الأسماء بينه وبين أحد الأشخاص يتم تعيينه مشرفًا اجتماعيًا داخل مدرسة خاصة، تضم قسمي ناشونال وانترناشونال، وتنشب خلافات شديدة بين طلاب المدرسة، ويعانوا بعضهم من التنمر وسوء المعاملة وعدم تفهم أولوياء الأمور لهم.

انقاذ طالبات من عصابة لاكاسا دي بابل في مسلسل دايما عامر

وتتحد هوية مستر عامر عبدالرازق خلال أحداث مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2، مساء اليوم وذلك بعد تواجده في المدرسة في نهاية الحلقة 1، بالتزامن مع ظهور عصابة لاكاسا دي بابل في المدرسة واحتجاز فتيات داخل معمل الكيمياء، وتهديد إدارة المدرسة في حال عدم الغاء بعض المواد الدراسية، ومن المتوقع أن يتدخل عامر عبدالرازق لإنقاذ الطالبات من بين يدي العصابة التي تتكون من فريق طلاب مدرسة انترناشونال.

ومن القنوات الناقلة لمسلسل دايما عامر، قناة on، الحياة، التليفزيون المصري، بخلاف منصة watch it الإلكترونية.

ويضم المسلسل عدد من النجوم أبرزهم لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، نضال الشافعي، شريف دسوقي، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سماء إبراهيم، محمد محمود، سينيتا خليفة، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.