صيدلانية وشقيقها يعتديان على طليقها بمادة حارقة بسبب خلافات معها

شهد مركز أشمون بمحافظة المنوفية اعتداء ربة منزل تعمل دكتورة صيدلانية وشقيقها علي طليقها ويعمل مدرسًا، بسبب خلافات زوجية وتزوجه من أخري، حيث تعرض للإصابة بحروق بسبب إلقاء مواد مشتعلة بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقله للعلاج في مستشفي أشمون وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصدر أمني يكشف تفاصيل الواقعة

وأكد مصدر أمني أن مدرسًا مقيمًا بدائرة مركز أشمون حرر محضرًا يفيد باعتداء طليقته "صيدلانية" وشقيقها عليه وإلقاء مواد مشتعلة عليه ما تسبب في إصابته بحروق بنسبة 10% من جسمه وجري نقله المستشفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

طليقها تزوج من أخري

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن طليقة المعتدى عليه حصلت علي عدد كبير من الأحكام ضده خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن المدرس تزوج، وهو ما زاد من المشاكل بين الطرفين في الفترة الأخيرة، مشددًا علي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية خبر اعتداء الصيدلانية بمادة كاوية علي طليقها بسبب زواجه من أخري، بسخرية.

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتلقي بلاغ من مدرس يفيد باعتداء طليقته وشقيقها عليه بمادة كاوية ما تسبب في إصابته بحروق، وجري تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.