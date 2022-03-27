الوزير: سكك حديد ألمانيا طلبت إدارة القطار السريع.. والتشغيل 30 يونيو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن 30 يونيو المقبل، سيشهد افتتاح تشغيل القطار الكهربائي السريع، موضحًا أن المرحلتين الأولى والثانية ستعمل بـ22 قطار، حصلت مصر منهم على 18 قطارا حتى الآن، موجودة في الورشة بمنطقة بدر، يجر تجربة 6 قطارات منها على الخطوط: «لا نقول شعارات، لكنني سعيد ومحظوظ أني عشت في هذه الفترة، وشاركت ولو بمجهود قليل في تنفيذ المشروعات القومية، ومنها القطار الكهربائي».

بنود الاتفاق

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة عالمية من المستثمرين، لذلك، فإن سكك الحديد الألمانية تقدمت للوزارة بعرض رسمي لإدارة وتشغيل شبكة القطار السريع بأسلوب جديد ترغب الدولة المصرية فيه: «قلنا للشركة هتحددوا سعر التذكرة بالتنسيق معانا، بس هنديلك حق استغلال الإعلانات والمحطات تجاري وتصرف على القطار وتشغل وتدفع مرتبا وكهرباء ووقود وصيانة وتسدد ثمن القطار على 20 سنة».

19 محطة على الخط

تابع وزير النقل في تصريحات تلفزيونية: «طول الخط الخاص بالقطار الكهربائي 103.5 كم، منهم 70 كم، من عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، وهناك 34 كم اخرى في المرحلتين الثالثة والرابعة من مدينة الفنون بقلب العاصمة الإدارية حتى جنوب طريق السخنة أمام المدينة الرياضية للتكامل مع القطار السريع القادم من السخنة، ثم من خارج العاشر من رمضان إلى قلب العاشر من رمضان، وسيصل عدد محطات القطار السريع إلى 19 محطة بدلا من 12 محطة».

التشغيل مش هيتأخر يوم

أوضح وزير النقل والمواصلات، أن التجارب الخاصة بتشغيله ستنتهي في 30 يونيو المقبل، مشددًا على أنه يمثل نقلة حضارية في مواصلات مصر: «مش هيتأخر يوم واحد، وهنطبق الخطة الزمنية بالحرف».

وأردف أنه حاول التفاوض مع الشركة، من أجل بدء التشغيل في مارس الجاري، لكن الشركة رفضت تماما، مؤكدة بدء التشغيل في 30 يونيو، لضمان سلامة الركاب: «قالوا لنا لازم نجرب القطار دون جمهور 6 أشهر، الأول نزلوا قطار واحد لمدة شهر، وبعدها 2 قطار، والنهاردة في 6 قطارات، ونجرب كل الأنظمة والمحطات»، لافتا إلى أن القطار الكهربائي السريع، أول وسيلة نقل كهربائية تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.