عبودي كريم يكشف كواليس دوره في دايما عامر بعد ظهوره بالحلقة الأولى

ظهرالفنان الشاب عبودي كريم، في مسلسل «دايما عامر»، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، سماء إبراهيم، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، أحمد الشامي، شريف دسوقي، محمد ثروت، كريم عفيفي محمد محمود، سينيتا خليفة، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.

وقال عبودي كريم في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سعيد بالعمل مع الفنان مصطفي شعبان، لان نجمي المفضل، ونجوم العمل، مميزين وشرف العمل معاهم موضحا:«حتى لو كان الدور صغير شرف ليا تواجدي داخل العمل».

عبودي كريم: تحمست للفكرة لانها جديدة

وأضاف كريم: «عندما قرأت السيناريو شعرت بالسعادة البالغة، وتحمست أكثر، لأن الفكرة جديدة ومختلفة والشخصيات تلعب أدوارا مختلفة، كما أنه عمل مميز».

تدور أحداث مسلسل «دايما عامر» حول مدرسة اليوم الجديد، التي تعاني من مشكلة في القسم العربي، بينما يأتي مسؤول جديد للشؤون الاجتماعية للطلبة، وبالخطأ يتم تعيين هذا المسئول وهنا يجد نفسه غير مؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة إضافة لمشاكل المعلمين أنفسهم، وفوقها مشاكل أولياء الأمور.

مصطفى شعبان تصدر محركات البحث عقب عرض الحلقة الأولى

وفي السياق ذاته، تصدر الفنان مصطفى شعبان محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل دايما عامر، التي حازت على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودارت أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل «دايما عامر»

يذكر أن مسلسل «دايما عامر» يعرض علي شاشة قناة «ON»، يوميا في تمام الساعة الثانية عشر وخمس عشرون دقيقة مساء، وأما عن موعد الإعادة فتكون في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة صباحا.