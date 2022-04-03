محمد صلاح ضيف شرف ولبلبة آنسة.. أبرز مشاهد مسلسل دايما عامر الحلقة 1

تصدّرت أحداث مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 1، محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية، حول عامر عبدالرازق، الذي يعمل مشرفًا اجتماعيًا في مدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لفئتين، «ناشونال وإنترناشونال»، وتنشب الخلافات بين طلاب المدرسة، فيجري «عامر» محاولات لإنهاء الخلافات فيما بينهم.

هيئة تدريس مدرسة مسلسل دايمًا عامر

وترصد «الوطن» أبرز المشاهد والشخصيات التي ظهرت خلال أحداث مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 1، وذلك من خلال السطور التالية:

الفنانة لبلبة تجسد شخصية ميس زهرة، مديرة المدرسة، وآنسة لم يسبق لها الزواج.

الفنان صلاح عبدالله، يجسد شخصية مستر لطفي، وكيل المدرسة.

الفنان عمرو عبدالجليل، مالك مجموعة المدارس.

محمد ثروت، مستر فايز مدرس الرياضيات.

نضال الشافعي، يقدم شخصية مستر أكرم مدرس الكيمياء، والذي يعتمد على استخدام الحفظ والتلقين.

كريم عفيفي، يقوم بشخصية مدرس الألعاب.

سماء إبراهيم، مدرسة لمادة اللغة الإنجليزية.

ظهور محمد صلاح ضيف شرف المسلسل في الحلقة 1.

ظهور عصابة «لاكاسا دي بابل» واحتجاز طالبات بالمدرسة في معمل الكيمياء.

«شيكا شيكا ضاضا.. هنقفل الرياضة» أغنية مستر فايز لطلاب المدرسة واستخدامها في شرح المادة.

القنوات الناقلة لمسلسل دايمًا عامر

ومن القنوات الناقلة لـ مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، قناة ON، والحياة، والتليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان، ولبلبة، وصلاح عبدالله، وعمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وأحمد الشامي، وسينتيا خليفة، وسماء إبراهيم، ونضال الشافعي، ومحمد محمود، وبعض الشباب منهم يوسف وائل نور، ولمى كتكت، ومنار عبدالحليم، ويارا المليجي، وأحمد عنان، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.