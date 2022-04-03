يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2 والقنوات الناقلة له، وذلك بعدما تصدرت أحداث الحلقة 1 محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وشهدت ظهور محمد صلاح كابتن منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول، وظهور عصابة لاكاسا دي بابل بالمسلسل الأسباني الشهير.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2 والقنوات الناقلة من خلال السطور التالية:

يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءًا، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

كما يعرض على شاشة قناة ON في الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا.

كما يعرض مسلسل دايما عامر على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإكترونية.

ظهور عصابة لاكاسا دي بابل في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 1

وشهدت أحداث مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 1، ظهور عصابة لاكاسا دي بابل داخل مدرسة رؤية الخاصة، بعد اقتحامهم معمل الكيمياء واحتجاز بعض الطالبات، وتهديداتهم بالقتل والتفجير في حال عدم الغاء بعد المواد الدراسية، وذلك في الوقت الذي أصيب فيه الجميع بالذعر.

وشهدت الأحداث استعانة وكيل المدرسة مستر لطفي والذي يقوم بدوره صلاح عبدالله الخبير تربوي لإنقاذ المدرسة وتطويرها، وإجراءه عدة اتصالات هاتفية به، وظهر بعدها مصطفى شعبان نائما في غرفته ولا يرد على هاتفه، وبعد اتصالات كثيرة قام بالرد على الاتصال الهاتفي، وذهب إلى المدرسة بصحبة قيادة بخارية، في الوقت الذي احتجزت فيه عصابة لاكاسا دي بابل الطالبات.

مسلسل دايما عامر بطولة لبلبة، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، وأحمد ثروت، أحمد الشامي، وعمرو عبدالجليل، وسماء إبراهيم، وسينتيا خليفة، ومحمد محمود، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.