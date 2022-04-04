حوادث العالم.. إطلاق نار في دالاس ومصرع 7 في حريق مخيم نازحين باليمن

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، منها ما شهدته «دالاس» الأمريكية، من حادث إطلاق نار في حفل موسيقي، ما أسفر عن مقتل شخص واحد فقط وإصابة 11 آخرين، فيما شهدت السعودية، تمكن القوات الأمنية من ضبط 60 كيلو جراما من «الحشيش»، بحوزة سعودي في «منطقة عسير».

وقتل شخص واحد وأصيب 11 آخرين بينهم شخص في حالة حرجة، جراء إطلاق نار في حفل موسيقي أقيم في الهواء الطلق في دالاس ثالث أكبر مدن ولاية «تكساس»، صباح أمس الأحد.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن 3 من المصابين في إطلاق النار كانوا من القصر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان، إن عناصرها استجابوا لـ اتصال الساعة 12:13 تقريبا بالتوقيت المحلي، وتوجهوا لحقل في جنوب شرقي «دالاس» حيث أقيم حفل موسيقي.

وأضافت الشرطة الأمريكية، أنها عثرت قرب مسرح الحفل، على شاب يدعى «كيلون ديجوين جيلمور» يبلغ من العمر«26 عاما» ملقى على الأرض وقد أصيب بطلق ناري في رأسه، موضحة أن تحقيقا أوليا خلص إلى أن شخصا أطلق نيران مسدس في الهواء خلال الحفل، ثم أطلق شخص آخر مجهول نيران مسدس باتجاه الحشد.

«شرطة دالاس»: دافع إطلاق النار غير معروف

وأوضحت «شرطة دالاس»، أن الدافع غير معروف أيضًا، وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن التحقيق جار، وطلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات الاتصال بالمحققين في جرائم القتل في «شرطة دالاس»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها الإنجليزية

وكانت السلطات في «ولاية كاليفورنيا»، أشارت في وقت سابق، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في أعقاب إطلاق نار في وسط مدينة «ساكرامنتو»، صباح أمس الأحد.

وفي اليمن، لقى 7 مدنيين نازحين مصرعهم بينهم نساء وأطفال، من أسرتين جراء اندلاع حريق في «مخيم الشبواني» للنازحين، بمحافظة مأرب الواقعة شمالي شرق اليمن، بسبب شرار كهربائي.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة «مخيمات النازحين مأرب» إن الحريق يعتبر هو الأكبر من حيث عدد الضحايا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إصابة 4 أشخاص في حريق اندلع في محطة لتعبئة الغاز بـ «الأنبار»

وفي العراق، أصيب 4 أشخاص في حريق اندلع في محطة لتعبئة الغاز بـ محافظة الأنبار الواقعة غربي البلاد، وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إن فرقها، تمكنت من السيطرة عليه وإخماده، فيما أشار مصدر أمني لقناة «السومرية» العراقية، إلى أن النيران التهمت كرفانات قيد الإنشاء.

وتمكنت القوات الأمنية في السعودية، أمس الأحد، من ضبط 60 كيلو جراما من مادة «الحشيش» المخدر، بحوزة سعودي مخفية داخل تجاويف مركبته في «منطقة عسير» الواقعة في جنوب غربي المملكة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».