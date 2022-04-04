كيف تتصرف إذا اكتشفت مدمنًا بين أفراد أسرتك؟.. «التضامن» تجيب

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على نشر العديد من الرسائل التوعوية؛ من أجل التنمية ضمن برنامج «وعي»، ومن ضمنها مكافحة التعاطي والإدمان، مشيرة إلى أن التواصل المستمر مع الأبناء والتعرف على مشاكلهم وسلوكياتهم، يحمي الأبناء من الوقوع في دائرة المخدرات، إلى جانب ضرورة وضع حدود لسلوك الأبناء وعدم السماح بتخطي تلك الحدود.

الخطوات اللازمة للعلاج من الإدمان

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أنه في حالة اكتشاف إدمان أحد أفراد العائلة، فيجب اتباع العديد من الخطوات اللازمة للعلاج والتعافي، المتمثلة فيما يلي:

- يجب مصارحة الشخص المتعاطي للمخدرات أو المدمن، بمعرفة الأسرة بتورطه في مشكلة التعاطي أو الإدمان وضرورة مواجهتها.

- إظهار الحزم في أن التعاطي أمر لا تقبله الأسرة، والتأكيد على الوقوف بجانبه ومساعدته على تخطي هذه المشكلة.

- يجب تجنب إهانة مريض الإدمان، حتى لا ينكر ويرفض المساعدة.

- الاتصال الفوري بالخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 16023.

- إظهار تفهم الأسرة للعوامل والأسباب، التي أدت به إلى الوقوع في هذه المشكلة.

- يقدم الخط الساخن 16023 المشورة الطبية والنفسية لمريض الإدمان، ويعمل الخط على مدار أيام الأسبوع، يوميًا.

- يوفر الخدمات العلاجية لحالات الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، من خلال شبكة من المستشفيات والمراكز العلاجية والتأهيلية.

الشائعات والأفكار الخاطئة حول فوائد تعاطي المخدرات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة وعي للتنمية، أن هناك العديد من الشائعات والأفكار الخاطئة، حول فوائد تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أن تلك الشائعات ترتبط بما يلي:

- ترتبط المخدرات بخفة الظل وإثبات الذات والقبول المجتمعي.

- تعاطي الحشيش والبانجو لا يسببان الإدمان.

- شائعة أن المخدرات تزيد من القدرة على التركيز والسهر والعمل لفترات طويلة.

- تعاطي المخدرات يساعد على نسيان الهموم والمشاكل.

- من أبرز الشائعات عن فوائد المخدرات، هي أنها تساعد على زيادة القدرة البدنية والجنسية.