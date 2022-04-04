مسلسل دايمًا عامر الحلقة 2 : إيه اللي حصل بين مصطفى شعبان وصلاح عبدالله؟

خطف مسلسل دايمًا عامر الحلقة 2 الأنظار وذلك لغموض العلاقة التي تجمع عامر عبدالرازق، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، ومستر لطفي وكيل المدرسة، ويقوم بدوره صلاح عبدالله، إذ تمسّك الأخير بتعيين عامر مشرفًا اجتماعيًا بالمدرسة، رغم رفض مديرة المدرسة بسبب خطأ في تشابه الأسماء.

مسلسل دايمًا عامر الحلقة 2

وشهدت أحداث مسلسل دايمًا عامر الحلقة 2، حضور مصطفى شعبان لاستلام قرار تعيينه مشرفًا اجتماعيًا بمدرسة رؤية الخاصة، بعد اتصال هاتفي من مستر لطفي، إلا أن ميس زهرة مديرة المدرسة وتجسد دورها الفنانة لبلبة، كشفت أنها كانت تقصد شخصًا آخر يحمل نفس الاسم يعمل أستاذًا بالجامعة الأمريكية، وليس مصطفى شعبان.

لعبة المصالح تجمع مصطفى شعبان وصلاح عبدالله

وفي الوقت الذي قررت طرده واعترض مستر لطفي، مؤكّدًا أنَّ هذا الأمر يضر بسمعة المدرسة خصوصًا في ظل تواجد لجنة وزارية تقوم بالتفتيش، ونصحها بالاحتفاظ بمستر عامر عبدالرازق الحاصل على معهد الخدمة الاجتماعية ويقوم بدوره مصطفى شعبان بزعم أن الأوراق سليمة وتشابه الأسماء لن يكشفه أحد.

وفي مسلسل دايمًا عامر الحلقة 2، كشفت الأحداث عن أن مصطفى شعبان يملك مشروعًا باسم عامر إكسبريس، وخلال تواجده بين العمال، فوجئ بتواجد مستر لطفي في مقر المشروع، محدثًا إياه بمكر شديد قائلًا له: «مش قلت لك مصلحتك مع عمك لطفي يا إكسبريس».

مسلسل دايمًا عامر بطولة عمرو عبدالجليل، ولبلبة، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، ونضال الشافعي، وأحمد الشامي، وسماء إبراهيم، وسينتيا خليفة، إخراج مجدي الهواري.