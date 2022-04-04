يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 3 والقنوات الناقلة له، وذلك لمعرفة سر العلاقة التي تجمع بين عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي الذي تمّ تعيينه في مدرسة رؤية الخاصة بالخطأ، ومستر لطفي وكيل المدرسة.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 3 والقنوات الناقلة

ومن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 3 والقنوات الناقلة له، حيث يعرض على شاشة قنوات الحياة في الساعة 7:40 مساءًا، والإعادة الأولى على نفس القناة في الساعة 4:15 بعد الفجر، والإعادة الثانية تكون في الساعة 8 صباحًا.

كما يعرض على شاشة قنوات ON في الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة على نفس القناة في الساعة 6:55 صباحًا.

كما يتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان والقنوات الناقلة له، شاشة التليفزيون المصري، كذلك عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية.

علاقة غامضة بين مصطفى شعبان وصلاح عبدالله في مسلسل دايما عامر

وشهد ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 2، تعيين عامر عبدالرازق والذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، مشرفًا اجتماعيًا في المدرسة بالخطأ بسبب تشابه في الأسماء بينه وخبير تربوي يعمل أستاذا في الجامعة الأمريكية، وتصاعدت الأحداث، مع الكشف عن امتلاك عامر عبدالرازق مشروع لتوصيل الطلبات باسم عامر اكسبريس.

وتضمنت المفاجأة تواجد مستر لطفي وكيل المدرسة، ويقوم بدوره صلاح عبدالله، في مقر المشروع الأمر الذي أصاب عامر عبدالرازق بالصدمة، لتنتهي الحلقة عند هذا المشهد، ويترقب الجمهور عرض الحلقة 3 لمعرفة سر العلاقة بينهما.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، وعمرو عبدالجليل، وشريف دسوقي، وبيومي فؤاد، ولبلبة، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود، ونضال الشافعي، وكريم عفيفي، وسينتيا خليفة، ومحمد التاجي، ومحمد ثروت، وسماء إبراهيم، وأحمد الشامي، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.